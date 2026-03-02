Washington insta a los estadounidenses a "salir ahora" de gran parte de Oriente Medio

Washington instó este lunes a los estadounidenses a abandonar de inmediato gran parte de Oriente Medio, incluidos Egipto y los estados del Golfo, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Departamento de Estado "insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de los países enumerados a continuación utilizando el transporte comercial disponible, debido a los graves riesgos de seguridad", escribió Mora Namdar, secretaria de Estado adjunta para asuntos consulares, en la red social X.

La advertencia alcanza a catorce países, entre estos Egipto, Arabia Saudita, Irak y Siria.

En desarrollo.








