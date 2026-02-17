Vuelven trenes de alta velocidad a ruta en España tras accidente que dejó 46 muertos

El tráfico en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y la región de Andalucía, en el sur, interrumpido desde hace un mes por la grave colisión que dejó 46 muertos a la altura de la localidad de Adamuz, se reanudó este martes.

El accidente ocurrido el 18 de enero en esta infraestructura crucial obligó a parar la línea durante semanas para que los investigadores recopilaran pruebas y se retiraran los amasijos de los dos trenes que colisionaron.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, había dicho que el objetivo era reabrir la línea a principios de febrero, pero la serie de tormentas que azotaron Andalucía retrasaron los trabajos.

La empresa estatal Renfe anunció el martes que había reanudado sus servicios desde Madrid a las ciudades de Sevilla, Cádiz, Granada, Almería y Huelva, la ciudad a la que se dirigía el tren que sufrió el mayor número de víctimas mortales.

El servicio completo de Madrid a la ciudad costera de Málaga no se reanudará "hasta principios de marzo", ya que la empresa responsable de las infraestructuras ferroviarias Adif continúa con los trabajos de reparación tras el derrumbe de un muro de contención, informó Renfe.

La línea Madrid-Sevilla fue la primera conexión ferroviaria de alta velocidad de España cuando se inauguró en 1992.

La red de alta velocidad se expandió a otros muchos lugares hasta convertirse en la segunda más grande del mundo después de la de China y en un motivo de orgullo nacional.

Pero el desastre, seguido dos días después por un segundo accidente ferroviario mortal cerca de Barcelona, que costó la vida al maquinista de un tren de corta distancia, levantó dudas sobre la seguridad del transporte ferroviario en España.

El accidente de Adamuz se produjo cuando un tren con destino a Madrid operado por la empresa privada Iryo descarriló y cruzó a la vía adyacente, chocando contra un tren de Renfe que se dirigía a Huelva.

Un informe preliminar de los investigadores sugiere que la vía estaba fracturada antes de la catástrofe.