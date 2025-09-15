Vuelve la Champions League: PSG comienza la defensa de su título

Sin tiempo que perder. Así es como regresa este martes una nueva edición de la Champions League, que tiene al París Saint-Germain como su campeón defensor.

La primera fecha tendrá este martes duelos de algunos de los clubes que parten como favoritos, pues entran a escena Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool y Atlético de Madrid.

El campeón PSG estrenará su título este miércoles, mientras que el Barcelona tendrá partido este jueves.

Cambio de formato

Este torneo cambió su formato tradicional desde la edición pasada y esta primera fase del certamen finalizará hasta el 28 de enero del 2026.

La fecha