Vozinha, figura de Cabo Verde, será arquero del chileno Colo Colo

Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, será jugador de Colo Colo, anunció este viernes el presidente del Cacique chileno.

"Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental", afirmó Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, a periodistas, en la previa de un partido de la liga local.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986. Su camino no fue fácil: no fue hasta los 26 años que pudo firmar su primer contrato profesional.

Su carta de presentación mundialista fue extraordinaria: siete paradas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con el posterior campeón del mundo, España, en el arranque del Grupo H.

Cabo Verde encadenó nuevos empates con Uruguay, 2-2, y Arabia Saudita, 0-0.

En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.

Tras la caída, el guardameta celebró el despertar futbolístico de su "muy pequeño país, de un país pobre, sin muchas condiciones, pero también un pueblo resiliente".

Un largo camino.

Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. El veterano de 40 años llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal.

Pasó por Angola antes de saltar a Europa, donde militó en clubes como el Zimbru moldavo, el Gil Vicente portugués, el AEL Limassol chipriota o el AS Trencin eslovaco.

Ahora se unirá al líder del fútbol chileno y el único equipo de ese país en ganar una Copa Libertadores.

"Deportivamente está muy apto, está en condición, así que por eso lo traemos", agregó el directivo de Colo Colo.

Vozinha es ya un ídolo en su país. Tras el Mundial, miles de hinchas brindaron un recibimiento triunfal a la selección. Los gritos de los aficionados reclamaban la atención de varias figuras del equipo, especialmente de Vozinha y Sidny Lopes Cabral.

Pero la fama fue más allá. A lo largo del torneo, su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.



