Vocero del Ejército de Israel explica qué sigue tras ataque de Estados Unidos a Irán

El vocero internacional del Ejército de Israel, Roni Kaplan, afirmó que en el ataque inicial contra Irán del pasado 28 de febrero murieron 40 comandantes y funcionarios del régimen iraní. La ofensiva, denominada “León Rugiente”, utilizó 200 aviones y 500 municiones guiadas y, según indicó, está lejos de concluir.

El objetivo, detalló, es degradar profundamente el sistema de misiles balísticos iraní, eliminar lo que califican como una “amenaza existencial” y continuar alcanzando lanzaderas y proyectiles. Además, buscan desmantelar el proyecto nuclear iraní para impedir que el país vuelva a enriquecer uranio (ver video adjunto en la portada).

Kaplan señaló que las acciones militares continuarán y que el propósito final es generar condiciones que permitan un eventual cambio de régimen en Irán, aunque reconoció que esa decisión depende del pueblo iraní.

“Vamos a generar las condiciones operativas para que un cambio de régimen sea posible, pero eso básicamente es una decisión final del pueblo iraní”, afirmó.

Costarricenses en zona de conflicto

En medio de la escalada en Medio Oriente, la Cancillería de Costa Rica reporta 300 nacionales registrados en Israel y Palestina. La cifra supera los 700 si se incluyen otros costarricenses en países de la zona del conflicto.

Algunos residentes relatan un ambiente de tensión constante. Una costarricense que vivió la denominada “guerra de los 12 días” aseguró que, aunque actualmente se siente menos insegura que el año anterior, cada sirena genera ansiedad ante la posibilidad de un ataque.

En los países del Golfo la situación varía. Desde Doha, en Qatar, se informó que este domingo el panorama fue más tranquilo que en jornadas previas. No se reportan fallecidos, aunque ocho personas permanecen heridas y reciben atención médica. Los daños se concentran principalmente en infraestructura.

Turismo sorprendido por la escalada ﻿

A los residentes se suman costarricenses que se encontraban de turismo en Medio Oriente cuando se intensificaron las operaciones militares. Algunos describieron evacuaciones en aeropuertos ante movimientos militares y el cierre del espacio aéreo.

“Nos metieron a todos dentro de un búnker bajando un montón de gradas en el aeropuerto. Esperamos ahí unos 40 o 45 minutos y luego nos dijeron que el espacio aéreo estaba cerrado, que estábamos en zona de guerra”, relató un afectado.

El Gobierno de Costa Rica expresó su preocupación por la escalada de tensiones y las operaciones militares en Medio Oriente. Las autoridades condenaron los ataques atribuidos a Irán contra Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania, y abogaron por una solución pacífica al conflicto.

La situación continúa en desarrollo mientras la comunidad internacional observa con preocupación el impacto regional y el riesgo de una mayor expansión del enfrentamiento.