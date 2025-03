Violentos enfrentamientos con policías en protesta de jubilados e hinchas de fútbol argentino

Violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, con piedras, gas pimienta y balas de goma, estallaron este miércoles en Buenos Aires en una protesta en apoyo a los jubilados, que exigen un ajuste de sus haberes y tienen el apoyo de los hinchas del fútbol argentino.



Cientos de personas marchaban sobre la avenida 9 de Julio, muchos identificados con camisetas y banderas de clubes de fútbol, mientras tenían lugar los incidentes en torno al Congreso en protesta contra del ajuste fiscal del presidente ultraliberal, Javier Milei.



Los incidentes comenzaron poco antes de las 17H00 locales (20H00 GMT) cuando los manifestantes, convocados también por organizaciones sociales y sindicales, desafiaron los cordones policiales que buscaban despejar las vías frente al Congreso, protegido por una hilera de barreras metálicas.



Los manifestantes lanzaban piedras tomadas de veredas rotas, petardos y bombas de estruendo y la policia buscaba retomar las calles con un camión hidrante, gas pimienta y balas de goma. Un vehículo y dos contenedores de basura se prendieron fuego y al menos dos personas fueron detenidas, constató la AFP, mientras la prensa local informó de otras dos.



Los participantes cantaban “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”; por momentos el canto “¡Que se vayan todos!” era unánime.



Desde hace años, cada miércoles se produce una movilización de jubilados, la mayoría de las veces de unas pocas decenas, en protesta contra la degradación de su poder adquisitivo, sobre todo tras la caída brutal de sus haberes en los primeros meses de la presidencia de Milei.



En los últimos meses, estas protestas semanales han sido reprimidas por la policía con gases lacrimógenos lanzados a los ancianos.



Las imágenes de un jubilado con la casaca de Chacarita alcanzado por el gas de la policía durante una de las marchas disparó la presencia la semana pasada de un puñado de hinchas de ese club en otra protesta.



Desde entonces se viralizó un video de Diego Maradona en el que afirma: “Hay que ser muy cagón (cobarde) para no defender a los jubilados”. El astro del fútbol pronunció esta frase en 1992 y sus palabras son ahora estandarte de los hinchas de fútbol que se sumaron a las manifestaciones.



Entre ellos estaban hinchas de River Plate, Boca Juniors, Racing e Independiente.



En “defensa de nuestros abuelos”



La convocatoria corrió como río entre las llamadas “peñas” de los clubes, espacios sociales donde los hinchas se reúnen también a debatir.



“Nos echaron de plaza Congreso y estamos yendo a la Plaza de Mayo en defensa de nuestros abuelos”, comentó a la AFP Patricia Mendía, de 60 años, cuando la marcha se movilizaba hasta la emblemática explanada donde se emplaza la Casa Rosada (de gobierno) con el lema “La patria no se vende”.



Mendía caminaba con la camiseta del club Quilmes acompañada de su madre de 84 años. “Tenemos que hermanarnos y salir a la calle para defender nuestros derechos y nuestra soberanía”, prosiguió.



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó una foto en su cuenta de X que mostraba una hilera de miembros de las fuerzas de seguridad sobre la calzada frente a un grupo de manifestantes parados en la acera.



“Están nuestras Fuerzas desplegadas para hacer cumplir el protocolo: el tránsito no se corta y los barras bravas, sobre la vereda”, escribió Bullrich acompañando la foto.



Grupos de manifestantes cantaron a la policía: “¡Si nos tocan a los viejos, qué quilombo (lío) se va a armar!”, mientras otros lanzaban vivas a Maradona: “Olé, olé, Diego, Diego”.



La política de Milei de liberar los precios duplicó en un año el valor de los medicamentos y las tarifas de los servicios esenciales.



Casi un 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, equivalente a unos 340 dólares. El gobierno congeló el año pasado un bono de refuerzo que recibe este grupo de pasivos equivalente a 70 dólares.