Violentos disturbios frente a centro migratorio en Nueva Jersey dejan tensión y arrestos

Periodista: Elías Alvarado.

Las protestas frente a un centro de detención migratoria en Newark, Nueva Jersey, derivaron en una noche de disturbios, enfrentamientos y arrestos, lo que obligó a las autoridades a reforzar la seguridad en los alrededores del complejo.



Videos grabados en el lugar mostraron momentos de tensión entre manifestantes y agentes de seguridad. Grupos de activistas intentaron acercarse a las instalaciones mientras la policía trataba de mantener el perímetro establecido para las protestas (ver video adjunto en la portada).



Las manifestaciones se mantienen desde hace varios días. Organizaciones proinmigrantes, activistas y familiares de personas detenidas denuncian presuntas condiciones inadecuadas dentro del centro. También señalan limitaciones en el acceso a servicios básicos.



La gobernadora de Nueva Jersey había acordado áreas específicas para las protestas. Sin embargo, los manifestantes sobrepasaron esos límites e intentaron llegar hasta los accesos principales del complejo.



Ante el aumento de la tensión, las autoridades reforzaron la presencia policial. La Policía de Nueva Jersey asumió el control de la seguridad exterior de las instalaciones para reducir la confrontación entre manifestantes y agentes federales de inmigración.



El centro es administrado por una empresa privada bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



Los manifestantes exigen una investigación independiente sobre las condiciones de las personas detenidas. También solicitan mayor transparencia sobre el funcionamiento del centro.



Diversas organizaciones han denunciado presuntas deficiencias en la atención médica, problemas con la alimentación y acceso limitado a servicios para los inmigrantes bajo custodia.



Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE rechazaron las acusaciones. Ambas entidades sostienen que las instalaciones operan bajo los estándares establecidos por el gobierno federal.



El centro de detención se ha convertido en uno de los principales focos del debate migratorio en Estados Unidos durante las últimas semanas. La situación ocurre en medio de una política migratoria más estricta impulsada por la administración del presidente Donald Trump.



Las autoridades temen nuevas manifestaciones durante el fin de semana. Por esa razón mantienen un amplio despliegue de seguridad en los alrededores del complejo para evitar más incidentes.

