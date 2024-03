Vinicius se derrumba en conferencia de prensa al hablar de racismo

Apoyo de la Federación Brasileña de Fútbol: Tengo que dar gracias al presidente, y a todos los deportistas brasileños, siempre me mostraron su apoyo. Dentro y fuera del campo. El presidente también ha ejercido las leyes de Brasil, y se ha trabajado para eliminar el racismo de Brasil. Espero que otras federaciones del mundo trabajen en ello también.



Un año desde el primer incidente: Con cada denuncia me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. No estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo. He pedido ayuda a UEFA, FIFA, Conmebol, CBF... que son grupos grandes y pueden luchar contra eso. El problema que existe en España es que el racismo no es delito.



Su mayor deseo: Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Si esto fuera así iría a los partidos de mi club centrado solo en jugar. Lo único que quiero es seguir jugando y que todo el mundo tenga una vida normal.



Frustrado: La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo.



Su comportamiento: Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, aún tengo 23 años, y es un progreso natural... Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas... Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando.



Apoyo: Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No solo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo.