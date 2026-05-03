Vinícius retrasa el título liguero del Barcelona

El Real Madrid ganó 2-0 en el campo del Espanyol, este domingo en la 34ª jornada de Liga, aplazando así el título matemático del Barcelona, que necesitaba que los blancos no vencieran para ser ya campeones.

Un doblete de Vinícius (55', 66') deja el título liguero en el aire, al menos hasta el próximo domingo, en que el Clásico entre los dos gigantes del fútbol español puede decidir el campeonato.

La victoria permite a los blancos mantenerse a once puntos de los barcelonistas a falta de cuatro jornadas y doce puntos por disputarse cuando se cierre el lunes la actual fecha.

El Real Madrid salió dispuesto a impedir que el Barça revalidara este domingo el título liguero, pero le costó encontrar el camino ante un Espanyol que no dudaba en presionar.

Vinícius tuvo la primera al rematar al palo de media vuelta (8'), pero el Real Madrid tendría que esperar.

El delantero brasileño del Real Madrid mantuvo desde el inicio su guerra particular con el defensa Omar El Hilali.

El zaguero marroquí del Espanyol estuvo a punto de ser expulsado por una falta sobre "Vini", pero el árbitro cambió la roja directa por amarilla tras acudir al VAR (25').



