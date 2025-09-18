Vinicius pierde protagonismo mientras el Real Madrid busca mantener el liderato en LaLiga

Madrid, España | De líder indiscutible del Real Madrid y candidato al Balón de Oro a suplente en el arranque de la Champions. La situación de Vinicius es noticia en el inicio de temporada perfecto de la escuadra blanca, que el sábado buscará el pleno de victorias en LaLiga ante el Espanyol, en la quinta jornada.

En este arranque de temporada, el equipo merengue parece otro desde la llegada del técnico Xabi Alonso: mayor verticalidad en ataque, combinado por un bloque defensivo más compacto y solidario.

Esto se ha traducido en un pleno de 12 puntos y el liderato en solitario, con dos puntos de ventaja sobre su máximo perseguidor, el Barça.

En este inicio está destacando Kylian Mbappé, cuatro goles en cuatro choques ligueros; todo lo contrario que Vinicius, que ha pasado de ser una pieza imprescindible hace un año al banquillo.

El astro brasileño volvió a la suplencia el martes ante el Marsella en el Bernabéu en el estreno madridista en la Liga de Campeones (victoria 2-1 con doblete de Mbappé). Era la segunda vez que sucedía desde el comienzo de la temporada.

Alonso lo dejó en el banquillo ante el recién ascendido Oviedo en el Carlos Tartiere (victoria por 3-0) en la segunda fecha, una decisión que ya sorprendió.

Vinicius jugó la última media hora frente al Marsella, en lugar de su compatriota Rodrygo, y forzó el penal transformado por Mbappé que significó el 2-1 final.

"Momento para todos"

"Va a haber un momento para todos. Nadie va a jugar todos los partidos, nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido. Necesitamos a todos porque el calendario es muy exigente", declaró Alonso tras el partido.

"Los cambios están teniendo un impacto muy bueno. Vinícius ha entrado muy bien. No es una cuestión de que solo los que inician son los importantes, el fútbol no va en esa dirección", aseveró.

Pero Vini no parece estar atravesando su mejor momento como jugador del Real Madrid como quedó reflejado en un mensaje en sus redes sociales: "Conquisté con esfuerzo y callé la boca de muchos que no me dieron nada. Y la vida no se volvió más fácil, nosotros nos hicimos más fuertes", filosofó.

Este momento coincide con las incógnitas sobre su renovación, que se daba por hecha en Madrid hace unos meses y ahora parece en suspenso.

Ante el Espanyol, tercero con 10 puntos, los mismos que el Barça, Alonso dará otra pista sobre el rol de Vinicius en el nuevo Real Madrid.

Por su parte, el Barcelona recibirá a un sorprendente Getafe (cuarto, con nueve puntos) una vez más en el estadio Johan Cruyff por las obras de remodelación del Camp Nou, sin su estrella, Lamine Yamal, convaleciente del pubis.

El Atlético, que cayó el miércoles en el descuento en su debut en Champions ante el Liverpool (3-2), intentará ganar su segundo partido seguido ante el Mallorca el domingo en Son Moix.







