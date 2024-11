Vinicius llama a la unidad para que Brasil regrese a "la cima" del fútbol

El atacante de Brasil y del Real Madrid, Vinicius Junior, llamó a la unidad para conseguir que los pentacampeones del mundo puedan ganar el Mundial en 2026 y regresar a "la cima" del fútbol, de donde "nunca" debieron "haber salido".



"Tenemos que seguir firme juntos, porque nuestro mayor objetivo es dentro de un año y medio: colocar a Brasil en la cima, de donde nunca debería haber salido", dijo en una entrevista publicada este martes por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



Las declaraciones se divulgaron previo al choque que sostendrán contra Uruguay este martes en la ciudad brasileña de Salvador (nordeste), por la duodécima jornada de la eliminatoria sudamericana, la última de 2024.



El extremo, segundo en la votación del pasado Balón de Oro, reconoció que ha habido irregularidad en el inicio del trabajo del técnico Dorival Júnior, al mando del equipo nacional desde enero.



La Seleção, que no gana el título mundial desde 2002, ha tenido resultados decepcionantes en los últimos años, aunque ha mejorado recientemente y ya está en la cuarta posición del clasificatorio, a cinco puntos del líder, Argentina.



Vini se mostró confiado en que el grupo llegará preparado para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en menos de dos años.



"Tenemos jugadores con mucha experiencia, que ya jugaron mundiales. Junto con nuestro pueblo, junto con nuestra plantilla, con la comisión técnica, estoy seguro de que llegaremos preparados, que es lo más importante para la próxima Copa del Mundo", afirmó.



El jugador de 24 años admitió su irregularidad con el scratch, la selección más veces campeona del mundo, donde no consigue exhibir el mismo nivel que muestra con su club.



"Convivo con la presión desde que nací, porque salí de un lugar muy peligroso, donde sufría bastante. Llegar al equipo profesional del Flamengo también fue un golpe muy grande. Subí con 16 años y tuve muchos altos y bajos. En la selección, no es distinto", reconoció.



"Quiero hacer de todo y seguir luchando junto con todos mis compañeros y con toda la comisión técnica y todo nuestro 'staff' para colocar a Brasil en la cumbre", apuntó.



El astro brasileño también habló de la lucha contra el racismo y de los episodios discriminatorios que ha sufrido en España.



"Sé de mi importancia, pero siempre digo que es una lucha de todos, porque yo solo no puedo combatir todo esto que los negros venimos sufriendo", subrayó.