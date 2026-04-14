Vinicius busca remontada y redención con el Real Madrid en Múnich

Múnich, Alemania | El Real Madrid viaja a Múnich en busca de una remontada que lo mantenga en la Champions League, con Vinicius como una de sus principales cartas, decidido a reivindicarse tras un discreto partido de ida.

Acostumbrado a épicas remontadas europeas en su estadio, el conjunto blanco deberá trasladar esa mística al Allianz Arena para intentar revertir el 2-1 encajado en Madrid.

"No va a ser fácil, pero si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid", dijo el entrenador, Álvaro Arbeloa, tras la derrota del martes pasado.

El equipo volverá a apoyarse en Kylian Mbappé, pero también en Vinicius, en busca de redención tras los silbidos recibidos por su actuación en la ida.

El brasileño no tuvo su mejor día: los dos goles del conjunto alemán nacieron de pérdidas de balón suyas y, tras fallar un mano a mano ante el portero Manuel Neuer, fue abucheado por el público.

Múnich se presenta como la oportunidad para recuperar su mejor versión, en una temporada irregular que comenzó complicada con la llegada de Xabi Alonso como técnico.

- "No conseguí conectar" -

"No conseguí conectar con lo que él quería y lo que el equipo quería", admitió Vinicius en rueda de prensa antes del partido de ida ante el Bayern.

La presencia de Mbappé, en quien se apoyó Xabi Alonso y que suele ocupar zonas similares, tampoco facilitó que el brasileño desplegara todo su potencial.

"Fue un momento difícil porque jugaba muchos partidos y tenía pocos minutos", señaló.

La salida del técnico vasco y la llegada de Arbeloa al banquillo alivió su situación.

"Tengo una conexión maravillosa con él, siempre me ha dado mucha confianza", añadió Vinicius.

Esa confianza se refleja en sus números: de los 17 goles que ha marcado esta temporada, 11 llegaron desde la llegada de Arbeloa en enero.

El cambio en el banquillo coincidió también con varios partidos sin Mbappé por problemas de rodilla, lo que devolvió a Vinicius el protagonismo en ataque.

Aunque lejos de su nivel de 2024, cuando rozó el Balón de Oro, sus desbordes siguen siendo una de las principales armas ofensivas del Real Madrid.

"Está haciendo partidos de mucho nivel desde que he llegado, siendo desequilibrante", afirmó Arbeloa tras la victoria ante la Real Sociedad.

- Más que una eliminatoria -

"Es un jugador que va más allá de los números por cómo condiciona partidos, la cantidad de rivales que atrae y cómo afecta a las defensas", agregó el técnico.

Múnich aparece como el escenario ideal para que Vinicius recupere protagonismo en un duelo clave para el Real Madrid, que se juega gran parte de la temporada.

Tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona y quedar eliminado de la Copa del Rey, el equipo blanco también tiene complicada LaLiga, donde es segundo, pero lejos del líder.

El empate ante el Girona (1-1) lo dejó a nueve puntos del primer lugar, una distancia difícil de recortar a falta de siete jornadas.

Una derrota en Múnich podría derivar en una temporada sin títulos importantes para el equipo de Arbeloa, que encadenaría así dos campañas consecutivas sin grandes trofeos.