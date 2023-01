Videos sobre abusos ponen en aprietos a la industria de pieles en Finlandia

Helsinki, Finlandia | Zorros deformes y enfermos, y otros que se comen los restos de sus semejantes: nuevos videos de asociaciones de defensa de los animales publicados el jueves pintan una imagen "espantosa" de la cría de animales para pieles en Filandia, un peso pesado del sector.



Con cerca de un millón de pieles producidas anualmente, el país nórdico es líder europeo en la cría de zorros y número 2 del mundo detrás de China.



Los nuevos videos grabados en 2022 en seis granjas finlandesas, cuatro de las cuales están certificadas por su buen trato, y publicados este jueves por AFP, ilustran la controversia que rodea al sector, que intenta contrarrestar los llamados a su prohibición.



"La cría de pieles ya debería estar prohibida en Finlandia. Me parece lamentable que todavía no lo esté", declaró a AFP la diputada Mai Kivela, de la Alianza de la Izquierda, que integra la coalición gobernante.



En diciembre, una iniciativa ciudadana europea que pedía una prohibición en toda la UE alcanzó un millón de firmas, suficiente para forzar una respuesta de la Comisión Europea.



Varios Estados miembros ya prohibieron la cría, pero el llamado busca extenderlo a los 27 por considerarla una práctica "cruel por naturaleza".



En Finlandia, la primera ministra Sanna Marin, presionada por sus socios de la Alianza de la Izquierda y los Verdes, anunció en 2020 que apoyaba la prohibición.



Pero la jefa de gobierno no ha conseguido reunir una mayoría en el Parlamento, donde muchos diputados defienden a un sector que genera 360 millones de euros (unos 390 millones de dólares) en exportaciones, 3.000 empleos y que es vital para ciertas regiones rurales.



Los videos, grabados sin autorización, fueron obtenidos por la asociación finlandesa Oikeutta Eläimille (Justicia para los Animales).



La agrupación empresarial del sector, la Asociación Finlandesa de Crianza de Animales de Piel (FIFUR), confirmó a AFP que cuatro de seis granjas identificadas por los ambientalistas cuentan con certificado de calidad sanitaria.



Encerrados en jaulas metálicas claramente muy pequeñas, los zorros de razas gigantes con un pelaje extremadamente espeso, aparecen allí con enfermedades oculares e infecciones de oído y cola.



"No es la realidad"