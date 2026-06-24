Videos que muestran daños tras terremoto en Venezuela inundan las redes sociales

Decenas de videos que circulan en redes sociales muestran el impacto del terremoto de magnitud preliminar 7,1 registrado este miércoles cerca de la costa norte de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Las imágenes revelan el colapso de varios edificios mientras cientos de personas buscaban refugio en las calles.

El movimiento fue tan intenso que se sintió en Colombia y en diversas islas cercanas.

El Ministerio del Interior, encabezado por Diosdado Cabello, confirmó que el sismo se percibió con fuerza en Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas y La Guaira, y alertó a la población sobre el riesgo de réplicas. Cabello señaló que en zonas como Palos Grandes y Altamira se reportan escenas alarmantes por los daños estructurales.

De acuerdo con los Centros de Alerta de Tsunamis de EE. UU., existe la posibilidad de olas peligrosas en un radio de 300 kilómetros del epicentro, lo que incluye las costas de Bonaire, Venezuela, Curazao y Aruba, además de una amenaza para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El epicentro se localizó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, área donde se encuentran algunas de las refinerías más grandes del país. Hasta el momento se reportan varios heridos y algunos desaparecidos, mientras las autoridades mantienen el monitoreo constante de la emergencia.