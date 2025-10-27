Videos muestran destrucción tras terremoto en Turquía

Varios videos difundidos en redes sociales comienzan a mostrar la gravedad de los daños tras el terremoto de magnitud 6,1 que se produjo este lunes en el oeste de Turquía.



Según la agencia turca de gestión de catástrofes (AFAD), el sismo, ocurrió en la localidad de Sindirgi y sacudió varias ciudades del oeste del país, incluyendo Estambul y Esmirna.



En las imágenes adjuntas se aprecian varias estructuras como casas y edificios derrumbados.



Si bien las autoridades locales no han reportado personas fallecidas, sí activaron protocolos de búsqueda y rescate por ciudadanos desaparecidos.

“Debido al sismo, que se sintió también en las provincias cercanas, la AFAD y todos los equipos de nuestras instituciones involucradas comenzaron a trabajar de inmediato”, precisó el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya.

La agencia privada turca DHA difundió imágenes de al menos un edificio destruido y otros dañados en Sindirgi.

En otro sismo de igual magnitud, ocurrido en agosto en Sindirgi, una persona murió y 29 resultaron heridas.

Turquía es atravesado por varias fallas, causantes de numerosas catástrofes.

El sureste del país sufrió un violento temblor en febrero de 2023, que causó al menos 53.000 muertos y devastó Antakya, la antigua Antioquía.