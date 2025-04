Videos: Al menos ocho muertos y 750 heridos por "enorme explosión" en puerto clave de Irán

Una potente explosión dejó al menos ocho muertos y más de 750 heridos este sábado en un estratégico puerto del sur de Irán, informaron las autoridades y la televisión estatal reportó que el incendio se intensificó y que podría propagarse.

El puerto de Shahid Rajaee es clave para el comercio, ya que está cerca de la ciudad de Bandar Abás y de la orilla norte del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción mundial de petróleo.

Los medios estatales informaron que una "enorme explosión" golpeó el puerto de la provincia de Hormozgán, a más de 1.000 kilómetros al sur de la capital, Teherán. Por este terminal transita el 85% de las mercancías iraníes.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ordenó una investigación para esclarecer las causas. Más temprano, la oficina de aduanas del puerto indicó a la televisión nacional que la explosión probablemente se debió a un incendio en el almacén de materiales peligrosos y químicos.

La explosión, que se escuchó a decenas de kilómetros a la redonda, se produjo poco después del mediodía, hora de Teherán (08H30 GMT).

🚨IRAN EXPLOSION ORIGIN🚨



The explosion in Iran was caused due to mismanagement of a cargo unit with highly flammable and explosive material



The cargo was damaged and opened up a rip witch ignited the flames and ultimately caused the explosion



The guy that took this video did… pic.twitter.com/pCFz8TTNzN