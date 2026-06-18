Video: Varios policías muertos y decenas de heridos tras choque de grúa y autobús en Honduras

Un grave accidente de tránsito dejó a varios policías muertos y una decena de heridos graves en Tegucigalpa, Honduras.

El hecho ocurrió la tarde de este miércoles en la carretera CA-5, a la altura de la cuesta del Rodeo, Comayagua.

El choque involucró a una grúa plataforma y un autobús que transportaba agentes de la Policía Nacional, dejando al menos ocho muertos y varios heridos, según reportes preliminares.

El impacto, aún bajo investigación, generó una escena de caos que movilizó de inmediato a cuerpos de socorro y autoridades policiales.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios uniformados tendidos sobre el pavimento, algunos gravemente heridos.

De acuerdo con información recopilada por el diario La Prensa de Honduras, en el autobús viajaban alrededor de 35 agentes que se trasladaban desde Comayagua hacia Danlí, tras haber acudido a recoger indumentaria policial en la Dirección de Apoyo Logístico Policial (Dalpo).

La Policía Nacional confirmó de manera oficial la muerte de al menos cuatro agentes, aunque versiones no oficiales y videos sugieren que la cifra podría ascender a ocho.



Equipos de emergencia continúan en la zona realizando labores de rescate, mientras la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte investiga las causas del accidente y el Ministerio Público procede con el levantamiento de indicios.