Video: Varios heridos en atropello masivo durante festejo en Liverpool

Un hombre de 53 años fue detenido este lunes después de que un coche atropellara a la multitud durante el desfile por la victoria en la Premier League del Liverpool FC y dejara varios heridos, informó la policía.



Un periodista de AFP vio al menos a cuatro personas siendo evacuadas en camillas en esta del norte de Inglaterra.



La policía fue contactada poco después de las 6 p. m. (hora del Reino Unido) "tras informes de una colisión entre un automóvil y varios peatones" en el centro de la ciudad. Un hombre fue arrestado, según la policía.

El Liverpool FC había organizado un desfile en el que participaban cientos de personas para celebrar su triunfo en la Premier League, tras la disputa el domingo de la 38ª y última jornada del campeonato.

🚨Liverpool



Some brief footage of the suspect of tonight's vehicular assault in Liverpool.



It seems possibly he was involved in a road rage incident moment prior.



The footage is poor quality however. https://t.co/7qjgO9GZWa pic.twitter.com/NAZNcmB1dk