Video: Una rata se robó el show en las eliminatorias europeas y hasta burló a Courtois

Una pequeña rata fue la principal protagonista de la eliminatoria europea rumbo al Mundial United 2026.

Durante el partido entre Bélgica y Gales, el pequeño roedor ingresó al terreno de juego robándose las miradas de todo el estadio Cardiff City, sede de los galeses.

La aventurera rata saltó al terreno de juego y suspendió el partido por algunos minutos, mientras varios jugadores intentaban acompañarla a que abandonara el terreno de juego.

​Incluso, en una imagen ya más que viral, se puede observar como el portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, trata de agarrarla con sus guantes, pero el pequeño roedor se le escabullé. Vaya amague.

🇧🇪 Thibaut Courtois tuvo que verse contra Gales… y contra una rata que se coló en el césped.



🐀 Y que además le ganó el pulso y no pudo con ella. #WALBEL #WCQ #Mundial2026 pic.twitter.com/6caTT0HHIk (@BethFisherSport) — Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) October 13, 2025

Al final, la situación solo quedó como una anécdota y Bélgica venció como visitante 2-4 con lo que se afianzan en el primer lugar del grupo J.



