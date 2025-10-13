EN VIVO
Video: Una rata se robó el show en las eliminatorias europeas y hasta burló a Courtois

El compromiso Gales ante Bélgica se vio suspendido varios minutos por un inesperado visitante.

Rata en el partido entre Gales y Bélgica/AFP
Por José Fernando Araya 13 de octubre de 2025, 17:36 PM

Una pequeña rata fue la principal protagonista de la eliminatoria europea rumbo al Mundial United 2026

Durante el partido entre Bélgica y Gales, el pequeño roedor ingresó al terreno de juego robándose las miradas de todo el estadio Cardiff City, sede de los galeses. 

La aventurera rata saltó al terreno de juego y suspendió el partido por algunos minutos, mientras varios jugadores intentaban acompañarla a que abandonara el terreno de juego. 

Incluso, en una imagen ya más que viral, se puede observar como el portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, trata de agarrarla con sus guantes, pero el pequeño roedor se le escabullé. Vaya amague. 

Al final, la situación solo quedó como una anécdota y Bélgica venció como visitante 2-4 con lo que se afianzan en el primer lugar del grupo J. 


