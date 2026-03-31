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Video: Un jugador de Australia bailó como Michael Jackson para celebrar un gol

Se trata del futbolista Nestory Irankunda, de 20 años.

Nestory Irankunda. AFP
Nestory Irankunda. AFP
Por Daniel Jiménez 31 de marzo de 2026, 10:33 AM

El jugador australiano Nestory Irankunda, de 20 años, fue figura en el triunfo de su selección 4-1 ante Curazao.

Irankunda anotó dos goles en cuatro minutos y en uno de ellos celebró como la estrella del Pop, Michael Jackson.

Inmediatamente se robó los reflectores, las cámaras, las fotos y los videos para viralizarse.

Estas imágenes comienzan a calentar la Copa del Mundo Norteamérica 2026 que será del 11 de junio al 19 de julio.

Australia está en el Grupo D del Mundial junto a Paraguay, Estados Unidos y el ganador dle repechaje de la UEFA entre Turquía y Kosovo.

Por su parte, Curazao está en el Grupo E junto a Ecuador, Alemania y Costa de Marfil.

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