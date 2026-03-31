Video: Un jugador de Australia bailó como Michael Jackson para celebrar un gol
Se trata del futbolista Nestory Irankunda, de 20 años.
El jugador australiano Nestory Irankunda, de 20 años, fue figura en el triunfo de su selección 4-1 ante Curazao.
Irankunda anotó dos goles en cuatro minutos y en uno de ellos celebró como la estrella del Pop, Michael Jackson.
Inmediatamente se robó los reflectores, las cámaras, las fotos y los videos para viralizarse.
Este jugador de Australia estaba festejando un gol contra Curazao, le aventaron un guante desde la tribuna y se puso a bailar como Michael Jackson.— Roberto Haz (@tudimebeto) March 31, 2026
Ya se siente el ambiente mundialista jajaja.
pic.twitter.com/Bt5nQ6psYB
Absolute genius from Nestory Irankunda! 🔥— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 31, 2026
After scoring against Curaçao, a fan threw him a glove from the stands mid-celebration.
The Watford forward (ex-Bayern) instantly put it on and nailed a perfect Michael Jackson impersonation right there on the pitch. 🧤🕺
What a… pic.twitter.com/1LdLL6m2Zi
Estas imágenes comienzan a calentar la Copa del Mundo Norteamérica 2026 que será del 11 de junio al 19 de julio.
Australia está en el Grupo D del Mundial junto a Paraguay, Estados Unidos y el ganador dle repechaje de la UEFA entre Turquía y Kosovo.
Por su parte, Curazao está en el Grupo E junto a Ecuador, Alemania y Costa de Marfil.