Video: Un jugador de Australia bailó como Michael Jackson para celebrar un gol

El jugador australiano Nestory Irankunda, de 20 años, fue figura en el triunfo de su selección 4-1 ante Curazao.

Irankunda anotó dos goles en cuatro minutos y en uno de ellos celebró como la estrella del Pop, Michael Jackson.



Inmediatamente se robó los reflectores, las cámaras, las fotos y los videos para viralizarse.

Este jugador de Australia estaba festejando un gol contra Curazao, le aventaron un guante desde la tribuna y se puso a bailar como Michael Jackson.



Ya se siente el ambiente mundialista jajaja.



pic.twitter.com/Bt5nQ6psYB — Roberto Haz (@tudimebeto) March 31, 2026

Absolute genius from Nestory Irankunda! 🔥



After scoring against Curaçao, a fan threw him a glove from the stands mid-celebration.



The Watford forward (ex-Bayern) instantly put it on and nailed a perfect Michael Jackson impersonation right there on the pitch. 🧤🕺



What a… pic.twitter.com/1LdLL6m2Zi — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 31, 2026

Estas imágenes comienzan a calentar la Copa del Mundo Norteamérica 2026 que será del 11 de junio al 19 de julio.

Australia está en el Grupo D del Mundial junto a Paraguay, Estados Unidos y el ganador dle repechaje de la UEFA entre Turquía y Kosovo.

Por su parte, Curazao está en el Grupo E junto a Ecuador, Alemania y Costa de Marfil.

