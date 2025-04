Video: Seis heridos tras tiroteo en una universidad de Florida

Al menos seis personas fueron trasladadas al hospital tras un tiroteo en una universidad del estado de Florida, en Estados Unidos, informaron autoridades médicas a la AFP este jueves.

"Un tiroteo fue reportado en el área de la Unión Estudiantil", anunció el centro educativo en redes sociales.

"La policía está en el lugar o a camino. Busque refugio y esperen nuevas instrucciones. Enciérrense y permanezcan lejos de las puertas y ventanas, y preparados para tomar medidas de precaución adicionales", detalló.

Un comunicado del Hospital Memorial de Tallahassee dijo que los médicos del establecimiento "recibieron y están atendiendo a los pacientes".

"Tenemos seis pacientes, uno en condición crítica, y el resto en serias condiciones", dijo un vocero del hospital a AFP.

El periódico Tallahassee Democrat citó al estudiante Sam Swartz, quien se encontraba en el sótano de la Unión Estudiantil cuando comenzó el tiroteo.

🚨BREAKING

Footage from inside a Florida State University classroom captures an active shooter situation. Voices plead for entry. Reports suggest multiple shooters may be involved, with one suspect detained.pic.twitter.com/Rz2Rgtfxyw