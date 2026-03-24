Video: Se registra una explosión en refinería en Texas

Una explosión se produjo el lunes en una refinería de petróleo en Port Arthur, Texas (sur de Estados Unidos), según las autoridades, que pidieron a los residentes cercanos que buscaran refugio de inmediato.

"Para garantizar la seguridad de todos los residentes en los alrededores y a la luz de la reciente explosión en la refinería de Valero, se ordena refugiarse de inmediato", escribieron los responsables de gestión de emergencias de Port Arthur en una alerta. La orden aplica a una amplia franja de terreno alrededor de la refinería.

"Actualmente hay un incendio en una unidad de la refinería (...) Se ha localizado a todo el personal", dijo la empresa Valero en un comunicado, añadiendo que la seguridad de los trabajadores es "máxima prioridad".

Medios de comunicación locales mostraron altas llamas y una columna de humo negro elevándose desde la refinería, y los residentes cercanos informaron de un fuerte estruendo que hizo vibrar las ventanas.

Ubicada a unos 140 kilómetros al este de Houston, la refinería de Port Arthur emplea a casi 800 trabajadores para "procesar crudo pesado y agrio y otras materias primas en gasolina, diésel y combustible para aviones", moviendo alrededor de 435.000 barriles por día, según el sitio web de Valero.