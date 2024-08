Video: Se estrella avión con 62 personas a bordo en Brasil

Un avión con 62 personas a bordo se estrelló este viernes en el interior del estado brasileño de São Paulo, informaron los bomberos y la aerolínea.



La aeronave de la compañía Voepass que viajaba de Cascavel, en el estado de Paraná (sur), al aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, se precipitó sobre la localidad de Vinhedo, según imágenes que mostraron medios locales.



Pese a que todavía no hay ningún balance oficial, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó durante un acto oficial que “parece que todos” los pasajeros murieron.



“Acaba de caer un avión en la ciudad de Vinhedo, en São Paulo, con 58 pasajeros y cuatro tripulantes, y parece que todos murieron”, dijo Lula en medio de su discurso en Itajaí (Santa Catarina, sur).



Voepass dijo que “la aeronave despegó de Cascavel-PR con destino al aeropuerto de Guarulhos”. “Aún no hay confirmación de cómo se produjo el accidente ni de la situación actual de las personas a bordo”, agregó.



La localidad de Vinhedo, de unos 76.000 habitantes, está ubicada a unos 80 km al noroeste de São Paulo.



Imágenes transmitidas por los medios locales mostraron un avión de gran porte cayendo en picada a gran velocidad, mientras otras mostraban una gran columna de humo que subía del lugar de la caída en lo que parece ser una zona de viviendas.

🇧🇷| Un avión comercial con 62 personas a bordo se estrella en Brasil.



pic.twitter.com/XV1iKRunFG — Somos Cosmos (@InformaCosmos) August 9, 2024



“Aterrador”

Nathalie Cicari, que vive al lado del lugar de la caída, describió a la TV CNN Brasil que fue “aterrador”.



“Estaba almorzando, escuché un ruido muy fuerte y muy cerca de mí, pensé que era un dron”, pero “mucho más alto”, explicó sobre los segundos previos al accidente.



“Salí al balcón y vi el avión girando en remolino. En segundos me di cuenta de que no era un movimiento normal para un avión. Solo dio tiempo de agacharme y como hacen en las películas, rezar. Ahí fue cuando escuché el ruido enorme de la caída”, relató. Y luego “el humo negro subiendo”.



Cicari no sufrió heridas, pero debió abandonar su casa, que fue invadida por el humo.



Se trata de un avión modelo ATR 72-500, fabricado en Francia. Su primer vuelo fue en abril de 2010, de acuerdo con la página planespotters.net.



Equipos del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Militar y de Defensa Civil del estado se encuentran en el barrio de Capela, en Vinhedo, para atender el accidente aéreo.



El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que se encontraba cumpliendo compromisos en Vitória (Espírito Santo, sureste), está viajando de regreso a São Paulo y se desplazará al municipio de Vinhedo para acompañar el trabajo de los equipos, informó la secretaría de comunicación del gobierno.