Video: Ratas sorprenden en el Camp Nou

En el nuevo Camp Nou hay ratas. El estadio abrió las puertas el viernes 7 de noviembre de 2025 y este miércoles se viralizaron imágenes que muy rápido le dieron la vuelta al mundo.

El medio de comunicación TNT Sports México captó ratas en el césped del estadio.

La publicación dio de qué hablar en los principales medios deportivos de España como Marca, As y Sport.

El Barcelona juega este miércoles a las 2 p. m. en su estadio frente al Copenhague FC, nuevo club del costarricense Kenay Myrie.

El cuadro blaugrana es noveno en Champions con 13 puntos con un balance de cuatro triunfos, un empate y dos derrotas.