Video: profesora fue agredida por su pareja mientras impartía clase virtual

México está conmocionado por un hecho de violencia contra una profesora, quien fue agredida y humillada por su compañero sentimental mientras impartía clases virtuales.



El hecho ocurrió el pasado miércoles cuando la profesora de inglés de la Preparatoria Número 5, Plantel “Dr. Ángel María Garibay” de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), daba lecciones.

La agresión fue escuchada por todos los estudiantes y, por suerte, uno de ellos decidió grabarlo para denunciar.

En el extracto del video se escucha a la maestra, de nombre Jacqueline, impartiendo las clases. De pronto, es interrumpida abruptamente por su pareja.

Al hombre no le importa que esté en clases, se acerca a ella y la comienza a insultar por haber tomado su computadora.

“¿Quieres que te golpee? O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu madre!”, le dice.

Ella se queda en silencio un instante, rompe en llanto y le pide que le permita al menos terminar la clase.

Pero el hombre insiste a gritos que deje su computadora, se escucha un golpe y el llanto de la mujer.

“Te voy a dar en tu madre… ¡No te vuelvas a meter con mis cosas!”, le recrimina él.

Finalmente, los estudiantes atónitos escuchan la voz de terror de la maestra: “No, no, no, ya voy, ya voy, ya me voy, déjame nada más avisarles”.

Universidad toma acciones

Tras conocer lo sucedido, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) tomó acciones inmediatas, primero para salvaguardar la vida de su docente, y segundo para llevar el caso ante las autoridades.

“Se coordinaron las acciones de forma inmediata, para ofrecer a nuestra compañera profesora asistencia psicológica, así como apoyo y asesoría legal, a fin de que la docente determine realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y también se giraron instrucciones a la Dirección de Protección y Seguridad Universitaria para garantizar la seguridad e integridad de la profesora en las instalaciones universitarias”, mencionaron en un comunicado emitido en sus redes sociales.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) también brindó seguimiento al caso y aseguraron en sus redes que se solicitaron medidas cautelares de protección para la víctima.

