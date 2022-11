Video: Presidente turco denuncia "vil atentado" y confirma 6 muertos por explosión en Estambul

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan denunció un "vil atentado" que causó "seis muertos y 53 heridos" el domingo en Estambul, según un último balance, precisó en directo en la televisión.

"Las primeras observaciones dan a entender un atentado terrorista" dijo el presidente luego ante la prensa, y añadió que "un hombre y una mujer estarían implicados", sin más precisiones.

🇹🇷 — NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw