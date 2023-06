Video: "¿Por qué voy a hablar de futuro si estoy en Madrid?, dice Benzema

El delantero del Real Madrid Karim Benzema frenó este jueves los rumores sobre su futuro y una eventual marcha a Arabia asegurando que "lo que habla es internet y la realidad no es internet".

"¿Por qué voy a hablar de futuro si estoy en Madrid?, lo que habla es internet y la realidad no es internet", dijo Benzema al recibir un premio por su carrera otorgado por el diario Marca .

"Por ahora estoy aquí, mañana entreno, disfruto cada día y el domingo tengo partido", añadió el delantero francés. "Estoy muy orgulloso de mi trabajo y disfruto en cada entrenamiento, en cada partido y lo más importante es disfrutar. Cuando voy a Valdebebas para mí no es trabajo porque el día que sea trabajo no querré más", afirmó Benzema.



"Disfruto el fútbol como los niños y en mi cabeza sigo siendo un niño", insistió el delantero francés, ganador de 25 títulos con el Real Madrid, siendo el hombre, junto con Marcelo, más laureado del equipo blanco.



Benzema afirmó que "sé meter goles, pero lo que quiero en fútbol porque me gusta el fútbol es lo que puedo hacer en el campo: movimientos, asistencias, en mi sitio intento hacer cosas que no se ven en otros delanteros".



El delantero merengue aseguró que su modelo es Ronaldo Nazario, que "no es solo un goleador, te hace fintas, da asistencias".