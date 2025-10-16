Video: Policía turco evita que mujer sea atropellada por un tren

Un agente de policía en Turquía protagonizó un acto heroico al evitar que una mujer fuera atropellada por un tren en la ciudad de Kayseri, ubicada en el centro del país.

El incidente ocurrió cuando la mujer, que caminaba con auriculares puestos, se dirigía hacia las vías férreas sin percatarse de la proximidad del tren. El oficial, que se encontraba vigilando la línea amarilla de seguridad, reaccionó de inmediato al notar el peligro y logró retenerla justo a tiempo, evitando una tragedia.

Las imágenes del momento muestran cómo, tras el rescate, la mujer estrecha la mano del oficial en señal de agradecimiento, consciente de que pudo haber perdido la vida.

Este tipo de acciones refuerzan la importancia de la vigilancia en zonas de alto riesgo y del respeto a las normas de seguridad en espacios públicos como estaciones de tren.