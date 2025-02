Video: Policía peruana se disfraza de capibara para atrapar a narcos en peculiar operativo

La Policía Nacional de Perú llevó a cabo un operativo antidrogas en Lurín, al sur de Lima, utilizando una estrategia poco convencional: un agente disfrazado de capibara.

Durante la redada, encabezada por el "Escuadrón Verde", se decomisaron 1.700 paquetes de cocaína y marihuana, logrando desarticular una red de narcotráfico. Esta división es conocida por sus peculiares tácticas encubiertas, que incluyen el uso de disfraces para sorprender a los delincuentes.

Estas redadas son realizadas por el llamado "Escuadrón Verde", una división de la Policía Nacional de Perú (PNP). Esta división es conocida precisamente por vestir a sus agentes de superhéroes, personajes de películas de terror o en fechas festivas.

Por ejemplo, en diciembre, los agentes se disfrazaron del "Grinch" para realizar varios operativos.

“Si no nos hubiéramos disfrazado de este personaje, no nos hubieran abierto la puerta y no hubiéramos podido intervenir”, explicó a los medios locales Pedro Rojas, jefe de la unidad especializada.

Si bien han sido criticados por su forma tan inusual de detener criminales, el departamento justifica su forma de operar, ya que, asegura, su resultado siempre es exitoso porque consigue sorprender y lograr la detención de sospechosos de ventas de drogas.