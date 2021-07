Video: policía lo mata a balazos para rescatar a una rehén

Policías de Río de Janeiro, Brasil, recibieron aplausos luego de salvar la vida de una mujer, quien fue tomada como rehén en un intento de asalto.



Fueron minutos de tensión los que se vivieron en la ciudad de Angra Dos Reis, el pasado 7 de julio, hasta que el ladrón fue abatido a tiros por los oficiales.

De acuerdo con los medios locales, el hombre intentó robar en una tienda de celulares cuando fue sorprendido por las autoridades. Para lograr escapar, tomó a una empleada del local como rehén.

La mujer estuvo 15 minutos en manos del agresor, quien caminó varios metros por la avenida, seguido de cerca por los oficiales, quienes también le apuntaban.

La policía esperó el momento indicado: cuando el hombre se distrajo, le disparó y rescató a la víctima.

El hecho fue grabado en video por los mismos vecinos que seguían de cerca la acción, arriesgando también sus vidas ante una eventual balacera.

Según el medio brasileño Portal G1, el joven tenía tan solo 20 años y no quería ir a prisión, por lo que decidió salir con Vitória Oliveira como rehén.

“Me amenazó todo el tiempo. Atacó a un vendedor y hacía presión psicológica. Decía que me iba a matar, me preguntaba si tenía padre, madre o hijos. Dijo que ni él ni yo teníamos nada que perder. Me insultó e hizo bromas malas con las chicas de la tienda… Fue horrible”, relató Oliveira al Portal G1.