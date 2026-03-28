(Video) Polémica total: Pese a sanción, Senegal presenta trofeo de Copa Africana

Senegal presentó el trofeo de la Copa de África este sábado antes de ganar 2-0 su amistoso contra Perú en París, diez días después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le despojase de su título del pasado torneo africano en favor de Marruecos.



Un periodista de la AFP constató cómo el capitán Kalidou Koulibaly, con el trofeo en los brazos, saltó al césped del Estadio de Francia seguido de todos sus compañeros durante una actuación musical del artista senegalés Youssou N'Dour.



La selección dio una vuelta al campo, durante la cual el trofeo fue pasando de mano en mano.



Después, Koulibaly y el guardameta Edouard Mendy subieron hasta el palco presidencial del estadio y depositaron el trofeo delante de Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol.



Miles de aficionados senegaleses y una pequeña representación de fans peruanos comenzaron a llegar al Estadio de Francia, al norte de París, en medio de un gran ambiente.



En lo estrictamente deportivo, Senegal se impuso 2-0 con goles de Nicolas Jackson (41') e Ismaila Sarr (54').



El combinado africano, sin el lesionado Sadio Mané y dando descanso a jugadores como Koulibaly o Mendy, dominó a la Bicolor en el debut del brasileño Mano Menezes como seleccionador.



El del sábado fue el primer partido para los Leones de la Teranga desde la final de la Copa África de Naciones el 18 de enero en Rabat, ganada entonces 1-0 contra el equipo anfitrión Marruecos.



Durante ese encuentro, varios jugadores senegaleses abandonaron varios minutos el terreno de juego como protesta por un penal señalado a favor de Marruecos.



La semana pasada, el comité de apelación de la CAF retiró la victoria a Senegal.



Justificó su decisión en aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN según los cuales si un equipo "se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso".



En consecuencia, la Federación Senegalesa de Fútbol recurrió el miércoles esta decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la más alta jurisdicción deportiva, y no renuncia por el momento a celebrar un título que considera suyo.