Video: Panameños fueron a hacerle bulla a Surinam, pero sus rivales terminaron bailando

Las eliminatorias mundialistas de Concacaf se viven al rojo vivo y este martes tendrá un picante duelo directo por el boleto con Surinam visitando a Panamá en el Rommel Fernández.

Por eso, un grupo de aficionados panameños se armaron con todo: cornetas, banderas, tambores y música alta, con el objetivo de armar una fiesta y hacer toda la bulla posible a la selección de Surinam que se encontraba dentro del hotel de concentración.

Pero la situación tuvo un giro inesperado.

Cuando se esperaba que las molestias se presentaran por parte del equipo visitante, más bien la sorpresa fue mayúscula cuando todo el plantel salió del hotel bailando al ritmo de la música externa y en plena madrugada.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, en donde unos resaltan la alegría de los surinameses y el buen humor con el que se lo tomaron.

Mientras que otros criticaron el exceso de ruido previo y la mala actitud de los panameños de querer sacar del juego a sus rivales, aunque estos, según vemos, se lo tomaron de la mejor forma posible.

Dizque : No lo vamos a dejar dormir..



Surinam: quien dijo rumba 👀👀 pic.twitter.com/GO6wwzMWoL — John Smith (@johnSmith90x) October 14, 2025

Un grupo de fanáticos panameños acudió al hotel donde se encuentra la Selección de Surinam, para festejar. pic.twitter.com/axHxSuxN8x — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2025

¡LOS DE SURINAM DISFRUTANDO! 🕺🇸🇷



Los panameños fueron al hotel de la Selección de Surinam para hacerles bulla, pero los jugadores se lo tomaron de la mejor manera, inclusive bailaron.#FutbolRPC 📹 TikTok / cmasieeel pic.twitter.com/rWlKe1I3aO — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 14, 2025

Veremos si al final, esta táctica le sale bien a los aficionados panameños que buscarán sacar del primer lugar a Surinam, grata sorpresa y hoy dueño del boleto directo al Mundial.

Este partido será a partir de las 7 p. m. (hora de Costa Rica) y lo podrá disfrutar por el canal TD Más y el app TD MAX.