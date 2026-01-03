Video: Nicolás Maduro baja encapuchado de avión en Nueva York tras su captura

Un video difundido por cadenas internacionales muestran el momento en que Nicolás Maduro llega a Nueva York, bajo custodia, luego de haber sido capturado en Venezuela durante una operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses la madrugada de este sábado.

El exmandatario bajó del avión a eso de las 4:23 p.m., hora de Costa Rica, encapuchado. Su traslado marca un punto de quiebre en la crisis venezolana y abre un nuevo escenario político, judicial y militar en la región.

Vea el video completo en la portada.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país “gobernará” Venezuela hasta que sea posible llevar adelante una transición política. En una rueda de prensa, afirmó que se buscará un proceso “pacífico, adecuado y juicioso”, aunque advirtió que las fuerzas estadounidenses están listas para lanzar una “segunda y mucho mayor” oleada de ataques si fuera necesario.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, detalló a través de su cuenta en X los cargos que enfrenta Maduro ante la justicia estadounidense. Según explicó, tanto el exmandatario venezolano como su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York.

Las imputaciones incluyen conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína hacia Estados Unidos. Además, Bondi señaló que Maduro enfrenta cargos por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armas contra ese país.

La jefa del Departamento de Justicia agradeció públicamente al presidente Trump por “exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense” y destacó el papel de las fuerzas militares en lo que calificó como una “misión increíble y altamente exitosa” para la captura de los acusados, a quienes describió como presuntos narcotraficantes internacionales.

Las declaraciones se producen luego de que, según el propio Trump, durante la madrugada del sábado la Fuerza Delta —una unidad de élite del ejército estadounidense— ingresara por aire a Venezuela, bombardeara varios objetivos en distintos puntos de Caracas y finalmente capturara y extrajera a Maduro. El ataque se extendió por aproximadamente dos horas.

Tras la operación, el gobierno venezolano ordenó la movilización de la población y decretó estado de excepción.

Medios internacionales como la BBC informaron que el gobierno de Caracas está exigiendo a Estados Unidos una “prueba de vida” del mandatario venezolano.