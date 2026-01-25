Video muestra el momento en que oficiales de migración asesinaron a hombre en Mineápolis

Un nuevo video grabado por testigos aporta más elementos al caso del hombre que murió tras ser baleado por agentes federales de inmigración en Mineápolis, hecho que ha generado protestas e indignación en esa ciudad de Estados Unidos.

Las imágenes, captadas con teléfonos celulares, muestran el momento exacto en que Alex Pretti es reducido por varios agentes migratorios de Estados Unidos. En el video se observa cómo el hombre es sometido mediante golpes y forcejeos por parte de los oficiales, antes de que uno de ellos dispare en su contra.

El material audiovisual, que circula ampliamente en redes sociales, fue confirmado por las autoridades y se suma a la polémica en torno al uso de la fuerza por parte de agentes federales durante operativos migratorios en Mineápolis.

Este hecho ocurre en un contexto de alta tensión en la ciudad, luego de que, en lo que va del mes, se registrara un segundo tiroteo mortal contra un civil durante una intervención de agentes federales. Las autoridades federales han insistido en que sus funcionarios actuaron en defensa propia durante una “operación selectiva”.

Sin embargo, las nuevas imágenes han intensificado los cuestionamientos de líderes locales y de la ciudadanía, que exigen una investigación independiente y transparente sobre lo ocurrido.

Tras el tiroteo, la situación en el área fue descrita como “extremadamente volátil” por la policía, mientras se registraban protestas y enfrentamientos con agentes, que incluso recurrieron al uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

El caso continúa bajo investigación y mantiene en alerta a Mineápolis, donde persisten las manifestaciones contra la presencia de agentes migratorios y el desarrollo de operativos federales en la ciudad.