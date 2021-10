Video muestra el instante cuando avioneta se estrella y causa dos muertos

Una avioneta se estrelló este lunes en una pequeña ciudad de California, dejando al menos dos muertos y desatando un incendio que consumió dos casas y varios vehículos, informaron autoridades locales.

Imágenes del accidente muestran varias unidades de los bomberos apagando las llamas y los restos de dos casas en un barrio residencial de Santee, suburbio de San Diego. En la calle también hay un camión quemado, sin embargo no eran visibles los restos del avión.

WATCH: Emergency crews battle fire in Santee after a plane crashed in a residential neighborhood.



What we know so far:https://t.co/pni5qIw2MO pic.twitter.com/uyO06luGve