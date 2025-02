Video: Más de 100 evacuados por un incendio en un hotel de lujo en Londres

Más de 100 personas tuvieron que evacuar este viernes un hotel de lujo en Londres, un antiguo parque de bomberos convertido en lugar de paso de famosos, a causa de un gran incendio, anunciaron los bomberos.

La London Fire Brigade indicó en X que "20 camiones de bomberos y alrededor de 125 bomberos [están] en el lugar del incendio del hotel en Marylebone", un barrio central de Londres, que comenzó por la tarde.

El fuego se declaró en las tuberías del hotel de cinco estrellas, un edificio de tres plantas llamado Chiltern Firehouse y muy popular entre los famosos, pero "por el momento se desconoce la causa del incendio", dijo esta fuente.

The hotel fire in #Marylebone is now under control. https://t.co/D4vIDyK2lV pic.twitter.com/9mWnfuwjZN