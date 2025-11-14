Video: Lanzan huevos a expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales

El expresidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, sufrió una agresión con huevos durante la presentación del libro Matar a Rubiales, este jueves en Madrid.

El episodio ocurrió mientras Gonzalo Sichar, editor de la obra, ofrecía unas palabras al público. En ese momento, el agresor se acercó al escenario y, tras gritar “no se preocupe, no pasa nada”, lanzó tres huevos directamente a Rubiales.

La reacción del exdirigente fue inmediata. Visiblemente molesto, Rubiales se levantó y trató de acercarse al individuo, generando momentos de tensión entre los presentes, quienes intervinieron para evitar un enfrentamiento mayor.

El hombre encapuchado fue rápidamente expulsado de la sala por el personal de seguridad del evento, pero la situación no quedó ahí. Minutos después, autoridades presentes confirmaron que el agresor fue detenido para su debida identificación y para determinar las causas de su acción y que se trataría del tío del también exjugador.

“Ha entrado alguien que luego he visto que era un tío mío, un tío carnal mío, que es un hombre problemático, siempre lo ha sido. Venía con unos huevos y me ha tirado unos huevos, pero yo no sabía lo que tenía en las manos y cuando lo he visto irrumpir, creía que llevaba un arma. He salido rápido corriendo hacia él”, declaró a Europa Press.

A pesar del incidente, la presentación continuó con normalidad, aunque marcada por el inesperado acto que interrumpió temporalmente el lanzamiento del libro, el cual ya ha generado polémica por el contenido y la figura pública de su autor.

Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro al grito de "sinvergüenza".



Le han tenido que parar para que Rubiales no le pegase. pic.twitter.com/zwHbu38DLL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 13, 2025

El episodio reaviva el debate en torno a la figura de Rubiales, quien ha estado en el centro de controversias recientes y quien fue condenado a pagar 10.800 euros por un delito de agresión sexual y fue suspendido de toda actividad futbolística luego de robar un beso a la jugadora española Jenni Hermoso en el 2023.



