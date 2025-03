(Video) Juzgue usted: ¿Qué pasó en este polémico penal del Atlético de Madrid?

Tremenda polémica ha desatado este penal del Atlético de Madrid en la serie frente al Real Madrid en Champions League.

Juzgue usted. El VAR lo anula por un supuesto doble toque de balón del argentino Julián Álvarez.

Al final, el cuadro merengue avanzó a cuartos de final al derrotar 2-4 al Atlético en la tanda de penales.

Esta es la acción que está dando de qué hablar en el mundo futbolero:

Videos:

Have you ever seen anything like it?



Despite slipping, Julian Alvarez thought he had scored his penalty kick.



But after a VAR intervention, it was ruled out after it hit the net for a double touch.#UCL



🎥 @footballontnt pic.twitter.com/cnoGYZVC2y