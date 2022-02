Video: Intentan cazar a tiburón que mató a un bañista en Australia

Las autoridades de Sídney desplegaron el jueves varias trampas para intentar atrapar al gran tiburón blanco que devoró a un bañista en el primer ataque de este tipo en décadas en una playa de esta ciudad australiana.

Además de movilizar drones para inspeccionar el océano desde el aire, las autoridades colocaron seis trampas para intentar atrapar al depredador, que se estima de tres metros de largo.

La policía todavía debe identificar a su víctima, que fue atacada el miércoles ante la impotente mirada de pescadores y golfistas que jugaban en campos cercanos a la costa.

Se envió un helicóptero de rescate y cuatro ambulancias, pero la víctima murió debido a "heridas catastróficas", señalaron los servicios de emergencia.

🔹️Avustralya/Sidney sahilinde beyaz köpekbalığı yüzücüyü yuttu.



🔹️White shark killed a swimmer off the coast of Sydney, #Australia. pic.twitter.com/JR4qylMZ0v