Video: Increíble explosión de almacén clandestino de gas LP en México

Una fuerte explosión en un presunto almacén clandestino de gas licuado de petróleo (LP) sacudió la colonia San Juan Negrete, en Tepeaca de Puebla, México, este jueves.

La explosión y la onda expansiva dejaron tres personas heridas y obligaron a la evacuación preventiva de unas 2.000 personas, entre ellas estudiantes y pacientes de un hospital cercano.

El fuego se originó luego de que estallaran cuatro camiones cisternas cargados con combustible, lo que provocó un operativo de emergencia inmediato por parte de Bomberos y Protección Civil.

De acuerdo con las autoridades locales, la magnitud de la detonación redujo a escombros la estructura donde operaba la bodega ilegal.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó que de manera preliminar se reportan tres lesionados, pero no víctimas mortales.

Los bomberos lograron sofocar el fuego y continúan con labores de enfriamiento y mitigación de riesgos para garantizar el retorno seguro de la población evacuada.

En paralelo, las autoridades localizaron una segunda bodega con huachicol (bebida alcohólica adulterada) en la misma colonia, a escasos metros del lugar de la explosión. En su interior se hallaron cisternas y pipas con combustible, lo que refuerza las sospechas de almacenamiento ilegal en la zona.

El coronel de Infantería Bernabé López Santos, coordinador general de Protección Civil estatal, informó que las investigaciones sobre esta segunda bodega ya están en manos de las autoridades competentes.