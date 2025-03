Video: Incendio en una discoteca de Macedonia del Norte deja casi 60 muertos

Al menos 59 personas murieron y más de 150 resultaron heridas en un incendio que arrasó la madrugada del domingo una discoteca de Macedonia del Norte durante un concierto de hip-hop.

"Hay 59 personas fallecidas de las cuales 35 están identificadas", dijo el ministro del Interior, Pance Toskovski, en la ciudad de Kocani, donde ocurrió el incendio.

El gobierno ha decretado siete días de luto nacional y las banderas ondean a media asta en todo el país.

Según las autoridades, 155 heridos fueron trasladados a hospitales de todo el país, 22 de ellos en estado crítico. Algunos de los casos más graves fueron trasladados a hospitales de otros países europeos.

"En el momento del suceso había unas 500 personas en el interior, mientras que se habían vendido 250 entradas", declaró Pance Toskovski.

La mayoría de víctimas son jóvenes que asistían a un concierto de DNK, un grupo de hip-hop muy popular en el país, en la discoteca Pulse en Kocani, a cien kilómetros de la capital, Skopie.

"Según nuestra información inicial, el incendio comenzó como resultado de chispas de dispositivos pirotécnicos utilizados en el concierto", dijo Toskovski.

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire



A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young.



The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3