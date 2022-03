Video: gran susto por incendio previo al clásico de Países Bajos

Un incendio en una graderías obligó a retrasar el clásico de la Eredivisie entre el Ajax y el Feyenoord.

El fuego se produjo en la zona donde se concentran los dos grupos de aficionados del Ajax.

Todo inició ezó por el incendio de una de las pancartas que estaba desplegada.



​"La tela estaba hecha de material antifuego y fue controlado gracias a las labores de extención de trabajadores del club y aficionados. No se han reportado heridos", comunicó el Ajax.



Tras ese incidente el partido se disputó con normalidad y el Ajax triunfó 3-2 ante el Feyenoord.



Holland. 20.03.2022

Ajax - Feyenoord.



Ajax fans set fire their own banners by accident after the pyro show. pic.twitter.com/ByWI8Mhju2