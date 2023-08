Video: Futbolista sorprende al mundo con su voz

7 de agosto de 2023, 9:40 AM

El futbolista Udoka Godwin-Malife sorprendió a todos en el Swindon Town, club que milita en la Football League Two de Inglaterra.

Godwin-Malife, de 23 años, cantó la popular canción All of me de John Legend, pero contrario a otros videos que a menudo circulan de jugadores cantando, este sí se lució con una gran actuación.