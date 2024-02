Video: Fuerzas de defensa de Israel rescatan a dos argentinos secuestrados en Gaza

Tel Aviv-Yafo | Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el rescate, en las últimas horas, de dos secuestrados argentinos que se encontraban en la ciudad de Rafah, en Gaza.

Se trata de Fernando Simon Marman, de 60 años, y Luis Har, de 70, quienes fueron secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre en el kibutz Nir Izjak.

Las autoridades aseguraron que los dos se encuentran en buen estado de salud y fueron llevados al hospital Sheba Tel Hashomer para que les realicen un diagnóstico.

El día del ataque de Hamás, Simon Marman y Luis Har fueron secuestrados junto a Gabriela Leimberg, Clara Marman y la hija de Gabriela, de 17 años, así como su perro. Todos habían llegado de visita desde Argentina a la casa de Gabriela, quien tiene años de vivir en el kibutz Nir Izjak, sin pensar que iban a vivir los peores días de su vida.

Según explicaron las FDI, los rehenes estaban retenidos en el segundo piso de un edificio fuertemente vigilado, y otros guardas adicionales cuidaban el edificio que estaba al lado.

En una operación que tenía algunas semanas de estarse desarrollando, las fuerzas israelíes lograron ingresar en secreto al complejo, utilizaron explosivos, fuego intenso e información de inteligencia que les decía la ubicación exacta de los rehenes con el objetivo de rescatarlos sin que los guardas pudieran matarlos primero.

Al salir del lugar, fueron atacados por los militares de Hamás, pero con apoyo de las fuerzas aéreas lograron evitar que estos se les acercaran y así poder extraer a los rehenes en un helicóptero.

Lous es pareja de Clara, mientras que Fernando es su hermano, ellos llegaron como invitados de Argentina.

​Secuestro

Teletica.com conversó con las dos mujeres que estuvieron secuestradas. Clara Marman dice que, al inicio, pensó que era una alerta normal de un posible bombardeo y que, a los minutos, iban a poder salir del refugio. Hasta que vieron a los terroristas invadir el Kibutz, se dieron cuenta de que les esperaba lo peor.

Marman agregó que parte del trayecto hasta Gaza lo recorrieron en una camioneta y otra parte caminando.

Tanto Clara como Gabriela, su hija y su perro, estuvieron retenidas por 53 días, mientras que los dos hombres continuaron secuestrados durante 129 días.

"Teníamos mucho miedo, sabes que en cualquier momento terminaba la vida, estábamos los cinco juntos, yo con mi hija de 17 años, sabiendo que teníamos que cuidarla, que no le hicieran nada, que no la molestaran, era algo que teníamos siempre en la cabeza, cuatro personas adultas con una joven de 17 años, manteniendo todo el tiempo los ojos encima de ella para no perderla de vista y cuidarla todo el tiempo para que los terroristas no la tocaran o le hicieran algo. Escuchábamos disparos en todo momento, además, el miedo de que los palestinos de Gaza se dieran cuenta de que había israelíes ahí y que entraran a matarnos.​