Video: "Explosión gigantesca" en Países Bajos deja varios heridos

Al menos cuatro personas resultaron heridas este jueves por una enorme explosión que sacudió el centro de la ciudad neerlandesa de Utrecht y provocó un incendio y el derrumbe de varios edificios, informaron las autoridades.

Hubo una "explosión gigantesca", reportó la agencia de noticias neerlandesa ANP citando a un portavoz del cuerpo de bomberos.

El departamento local de emergencias informó que "tras la explosión, varios edificios se derrumbaron. Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital".

Todavía no están claras las causas del estallido ni si hubo más víctimas.

Las autoridades pidieron a la población que se mantenga alejada de la zona donde los bomberos están desplegados.

"El departamento de bomberos está investigando cómo se pueden revisar de forma segura los edificios derrumbados y dañados para determinar si todavía hay alguien dentro", declararon las autoridades. "Se registraron daños importantes en los alrededores".

Un reportero de AFP vio a varios bomberos con escaleras intentando acceder al lugar del siniestro, donde las calles fueron acordonadas y pedazos de vidrio quedaron esparcidos por el suelo.

"Es posible que todavía haya personas bajo los escombros", dijo la alcaldesa, Sharon Dijksma, a la cadena pública NOS.

Las imágenes de la televisión mostraban el humo por encima del casco viejo de la ciudad y escombros en las calles.

"Supe de inmediato que era algo grave", relató a NOS una testigo identificada como Margot Schroevers. "El suelo estaba temblando".