Video: "Explosión gigantesca" en Países Bajos deja varios heridos
El departamento local de emergencias informó que "tras la explosión, varios edificios se derrumbaron.
Al menos cuatro personas resultaron heridas este jueves por una enorme explosión que sacudió el centro de la ciudad neerlandesa de Utrecht y provocó un incendio y el derrumbe de varios edificios, informaron las autoridades.
Hubo una "explosión gigantesca", reportó la agencia de noticias neerlandesa ANP citando a un portavoz del cuerpo de bomberos.
El departamento local de emergencias informó que "tras la explosión, varios edificios se derrumbaron. Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital".
Todavía no están claras las causas del estallido ni si hubo más víctimas.
Las autoridades pidieron a la población que se mantenga alejada de la zona donde los bomberos están desplegados.
#utrecht omg pic.twitter.com/2huWQEkcQo— 𝘿𝙤𝙗𝙗𝙡𝙚𝙒𝙝𝙮 🍋🟩 (@DobbleWhy) January 15, 2026
"El departamento de bomberos está investigando cómo se pueden revisar de forma segura los edificios derrumbados y dañados para determinar si todavía hay alguien dentro", declararon las autoridades. "Se registraron daños importantes en los alrededores".
Un reportero de AFP vio a varios bomberos con escaleras intentando acceder al lugar del siniestro, donde las calles fueron acordonadas y pedazos de vidrio quedaron esparcidos por el suelo.
"Es posible que todavía haya personas bajo los escombros", dijo la alcaldesa, Sharon Dijksma, a la cadena pública NOS.
Las imágenes de la televisión mostraban el humo por encima del casco viejo de la ciudad y escombros en las calles.
"Supe de inmediato que era algo grave", relató a NOS una testigo identificada como Margot Schroevers. "El suelo estaba temblando".
🚨#BREAKING: MASSIVE EXPLOSION rocks Utrecht, Netherlands!— Breaking News (@TheNewsTrending) January 15, 2026
Huge blast reported in the Dutch city right now.
Details still coming in — emergency services on scene.
More updates as we get them… pic.twitter.com/zXoYamUPxY