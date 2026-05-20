Video: Explosión de carro cerca del toro de Wall Street desata emergencia en Nueva York

Un carro se incendió y explotó este martes junto al emblemático toro de Wall Street, en el distrito financiero de Nueva York.

El incidente provocó evacuaciones preventivas, cierres viales y una intensa movilización de bomberos y policías, mientras las autoridades investigan las causas del hecho, según indicaron medios internacionales como ABC y El Litoral.

El suceso ocurrió en las inmediaciones de la escultura Charging Bull, uno de los puntos más visitados del Bajo Manhattan. Videos compartidos en redes sociales mostraron una columna de humo negro y una bola de fuego que desató momentos de tensión entre turistas, trabajadores y peatones que transitaban por la zona (vea el video adjunto en la portada de esta nota).

Según reportes preliminares y testimonios en el lugar, el vehículo comenzó a incendiarse a pocos metros del monumento. Minutos después se registró una explosión, cuya onda expansiva fue percibida en áreas cercanas y generó corridas mientras las personas buscaban alejarse del sitio.

Equipos del Departamento de Bomberos de Nueva York y agentes del Departamento de Policía de Nueva York llegaron rápidamente para controlar las llamas, asegurar el perímetro y restringir el acceso a varias calles del distrito financiero.

Hasta ahora, las autoridades no confirmaron víctimas mortales ni precisaron el número de personas heridas. Reportes iniciales apuntaron a que al menos una persona recibió atención médica por lesiones leves relacionadas con la explosión y la exposición al humo.

Las investigaciones buscan determinar si el incendio se originó por una falla mecánica, un problema eléctrico u otra causa aún sin identificar. Fuentes policiales indicaron que, por el momento, no existen elementos públicos que vinculen el incidente con un acto intencional.

El hecho adquirió mayor relevancia debido al lugar donde ocurrió. El toro de Wall Street representa uno de los símbolos más reconocidos del sistema financiero estadounidense y recibe diariamente miles de visitantes.

Tras la explosión, varios edificios cercanos activaron protocolos de seguridad y limitaron temporalmente el ingreso de personas. También se reportaron interrupciones parciales en el tránsito y ajustes en algunos recorridos del transporte urbano.

Las grabaciones difundidas por testigos captaron el momento en que el automóvil permanecía envuelto en llamas antes de la detonación, seguida por gritos y escenas de evacuación en plena zona financiera de Manhattan.