Video: En Kenia, un movimiento religioso celebra la Navidad creyendo en un "mesías negro"

En una pequeña habitación iluminada por velas en el oeste de Kenia, fieles vestidos de blanco rezan por Navidad frente a una foto de "Mama María", una mujer africana cofundadora de Legión María, movimiento religioso que cree en un "mesías negro".

Horas antes un reportero de AFP se cruzó con un hombre que se presentó como profeta, Stephen Benson Nundu, entre las millas de personas que asisten miércoles, jueves y viernes a la concentración religiosa, según los organizadores.

Nundu llevaba en la mano una foto enmarcada de Baba Simeo Melchior, el "mesías negro", ya fallecido, inmortalizado con las manos juntas, la mirada fija en el objetivo y un gran medallón sobre el pecho.

"Hoy es un gran día porque la virgen María da a luz al rey Jesús en el mundo de la gente negra", afirmó.

Fundada en 1966, Legión María (Legio María en lengua luo, etnia a la que pertenecen muchos de sus miembros) se inició a partir de "apariciones repetidas" desde 1938 de una "mujer mística a varios miembros de la Iglesia católica romana, transmitiendo mensajes sobre la encarnación del hijo de Dios en un hombre negro", según su sitio internet.

Uno de sus cofundadores, Simeo Ondeto, se convirtió después en Baba (Papá) Simeo Melchior, el mesías, "el hijo de Dios regresado a la Tierra, el jefe espiritual eterno" de Legión María, según la misma fuente.

El movimiento religioso afirma contar con millones de fieles en Kenia y en otros ocho países africanos, entre ellos Sudán y la República Democrática del Congo.

"El mesías Baba vino para los africanos y creemos que él es realmente Jesucristo", afirma el cardenal Timothy Lucas Abawao, secretario general adjunto de Legión María, vestido con una túnica eclesiástica azul y roja, con el torso adornado por un gran crucifijo metálico.

– Para el hombre negro –

"Tomó el mismo color para que el hombre negro pudiera comprenderlo en su propia lengua y recibir la salvación", prosigue, entrevistado durante las celebraciones navideñas en Nzoia, uno de los principales lugares de culto del movimiento religioso.

En un contexto poscolonial, Legión María no es la única organización religiosa africana que destaca a un ser superior negro.

En Sudáfrica, Isaiah Shembe recibió en 1913 la instrucción de Dios de fundar la Iglesia Bautista de Nazaret, según sus fieles, muchos de los cuales lo asimilan a un mesías. Murió en 1935 pero su Iglesia sigue reivindicando varios millones de seguidores.

En el antiguo Congo belga (hoy República Democrática del Congo), a Simon Kimbangu se le atribuye en 1921 la curación milagrosa de una mujer enferma. Este primer milagro marca el nacimiento de su Iglesia, que también afirma contar con millones de fieles en el mundo.

"Papá" Kimbangu, condenado por atentar contra la seguridad del Estado y el orden colonial belga, pasó treinta años en prisión hasta su muerte en 1951.

En Nigeria, la Fraternidad de la Cruz y la Estrella considera a su fundador y líder, Olumba Olumba Obu, ya fallecido, como "el Espíritu Santo, el Dios Trinitario", según su sitio web.

Entrevistado por AFP al margen de la reunión de Legión María, Odhiambo Ayanga, profesor de religión de la Iglesia keniana, recuerda que Dios "vino para los blancos, pero también para los negros, los asiáticos, para otras razas, para todos".

"Y en África tenía que ser negro", destaca.







