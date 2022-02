Video: el emotivo abrazo de los futbolistas ucranianos en la Premier League

Los futbolistas ucranianos Vitaliy Mikolenko, del Everton, y Oleksandr Zinchenko, del Manchester City, brindaron una de las imágenes más emotivas en el desarrollo de la jornada del fin de semana de la Premier League en relación con el conflicto internacional tras la invasión de Rusia a Ucrania.



Ambos futbolistas se encontraron en el centro del campo, se abrazaron y cruzaron algunas palabras.

Amazing moment at Goodison Park between Zinchenko and Mykolenko 🇺🇦 😢 ❤️ pic.twitter.com/MDwZgBDd2F