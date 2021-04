Video: dos pequeños niños migrantes fueron rescatados en río de Texas

Dos pequeños niños fueron rescatados por oficiales de migración de Estados Unidos luego de que aguardaron solitos en el río a la espera de su suerte.



El hecho ocurrió en el río Bravo de Texas, frontera con México.

En el video, que fue grabado por directivos d la Patrulla Fronteriza, se aprecia como la lancha se acerca hasta los pequeños que estaban escondidos entre unos matorrales completamente mojados.

Yesterday, our agents rescued these two Honduran children while patrolling the river. No matter the circumstances that brought them there alone, scenes like these are heartbreaking. I could not be prouder of our agents and the lifesaving work they are doing every single day. pic.twitter.com/hItpChpbNP