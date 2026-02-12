Video: Diputados de Turquía se van a los golpes en pleno parlamento

Un enfrentamiento a golpes entre diputados sacudió este miércoles el parlamento de Turquía.

La trifulca comenzó durante la discusión de un polémico nombramiento en el Ministerio de Justicia. Legisladores de la oposición intentaron impedir que el fiscal jefe de Estambul, designado por el presidente, asumiera la cartera y prestara juramento en el recinto legislativo.

El choque derivó en empujones y puñetazos entre parlamentarios del partido de gobierno y de la oposición, transformando la sesión en un verdadero “ring” político.

El incidente refleja la tensión que atraviesa la política turca en torno a decisiones clave del Ejecutivo y la resistencia de la oposición frente a nombramientos considerados estratégicos.